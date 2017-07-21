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Хачанов уступил Долгополову в 1/4 турнира в Бостаде, проиграв два матчбола

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала турнира АТР в Бостаде (Швеция) между россиянином Кареном Хачановым и украинцем Александром Долгополовым завершился победой украинского теннисиста. Итоговый счет матча - 7:6 (5), 3:6, 7:6 (2) в пользу Долгополова.

Матч продолжался два часа. У Долгополова три эйса при пяти двойных ошибках. У Хачанова 20 эйсов и пять двойных. Отметим, что Хачанов не смог реализовать два матчбола. В полуфинале Долгополов сыграет с еще одним представителем России Андреем Кузнецовым.

Турнир АТР. Бостад (Швеция)

Покрытие: грунт

Призовой фонд: 538 125 долларов

1/4 финала

Александр Долгополов (Украина) – Карен Хачанов (Россия) - 7:6 (5), 3:6, 7:6 (2)

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