Хачанов уступил Долгополову в 1/4 турнира в Бостаде, проиграв два матчбола
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/4 финала турнира АТР в Бостаде
(Швеция) между россиянином Кареном Хачановым и украинцем Александром
Долгополовым завершился победой украинского теннисиста. Итоговый счет матча - 7:6 (5), 3:6, 7:6 (2) в пользу Долгополова.
Матч продолжался два часа. У
Долгополова три эйса при пяти двойных ошибках. У Хачанова 20 эйсов и пять
двойных. Отметим, что Хачанов не смог реализовать два матчбола. В полуфинале
Долгополов сыграет с еще одним представителем России Андреем Кузнецовым.
Турнир АТР. Бостад (Швеция)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 538 125 долларов
1/4 финала
Александр Долгополов (Украина) – Карен Хачанов (Россия) - 7:6 (5), 3:6, 7:6 (2)
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