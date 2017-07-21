На стадионе в Нижнем Новгороде начали засеивать газон к чемпионату мира по футболу

читайте также

Почта России представила карточку, посвященной Ростову-на-Дону – городу-организатору ЧМ-2018 В четверг в почтовое обращение вышла карточка с оригинальной маркой, посвященная городу-организатору чемпионата мира по футболу 2018 в России – Ростову-на-Дону.

Андрей Аршавин: Все будут довольны, если сборная России на ЧМ выйдет из группы Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин – о Кубке конфедераций и предстоящем чемпионате мира 2018 года.

Что нам стоит стадион заполнить? Кто заработает на посещаемости на ЧМ-2018? Самое время задуматься о том, как будет выстроена система во время главного футбольного турнира – ЧМ-2018.

Алексей Сорокин: Попробуем организовать жеребьевку ЧМ-2018 в Кремле

Виталий Мутко: Если сборная Украины отберется на ЧМ, в России у них никаких проблем не будет Президент РФС Виталий Мутко высказался о возможном участии сборной Украины на чемпионате мира в России, который состоится в 2018 году.

Ари: Хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мира Нападающий «Локомотива» Арии выразил надежду, что сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира.

МВД: Полуголых толп, ходящих по улицам во время чемпионата мира, не будет Первый заместитель главы МВД России Александр Горовой сообщил, что правоохранительное ведомство намерено жестко пресекать нарушения общественного порядка во время предстоящего чемпионата мира.

Алексей Сорокин: Название мяча ЧМ-2018 должно быть ярким и запоминающимся Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что название официального мяча чемпионата мира по футболу 2018 года должно быть ярким и запоминающимся.

Ростовские гостиницы готовы принять гостей ЧМ-2018 Об этом сообщил в понедельник замгубернатора региона Юрий Молодченко

Игорь Лебедев: Доказательств коррупционных связей ФИФА с Россией не существует Член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал свое мнение по поводу скандала вокруг президента ФИФА Джанни Инфантино, о котором сегодня подробно писал «Советский спорт».

Стали известны 24 города России, в которых пройдет тур кубка ЧМ-2018

Британская пресса снова клевещет: Россия провалит ЧМ-2018 Издание Daily Mail ошарашило своего читателя новостью: Россия, конечно, готова к ЧМ-2018, но явно не может себе его позволить.

Лимит = провал сборной. Неужели все изменится после ЧМ-2018? Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что с сезона-2018/19 в России будет действовать лимит на сезонную заявку, а не на поле.

В ФИФА отказались менять время начала финала ЧМ-2018 по просьбе телеканала ВВС Как сообщает RT, в ФИФА не намерены менять время начала финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.

Минпромторг разрешил продавать алкоголь по паспорту болельщика

BBC попросил ФИФА о переносе финала ЧМ-2018 из-за Уимблдона Ряд телеканалов во главе с британским медиагигантом BBC обратились к ФИФА с просьбой о переносе финального матча чемпионата мира 2018 года.

«Ньет! Россия не есть готова к чемпионат мира». Германия о Кубке конфедераций Немецкие журналисты оценили готовность России к чемпионату мира во время Кубка конфедераций.

Чем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мира Было неприятное и кроме невыхода сборной России из группы.

Андрей Канчельскис: Надо уговаривать Бердыева возглавить сборную России, даже соглашаясь на то, чтобы он совмещал Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал неудачи сборной России, в частности информацию о том, что у главного тренера Станислава Черчесова было слишком мало времени на подготовку команды.