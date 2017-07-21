На стадионе в Нижнем Новгороде начали засеивать газон к чемпионату мира по футболу
Руководитель строительства стадиона АО «Стройтрансгаз» Сергей
Пичушкин рассказал, что специалисты приступили к посеву травы на стадионе
«Нижний Новгород».
Сегодня мы начали сеять газон, через 10-12 дней увидим зеленую траву. Это большая ответственность, поэтому мы перестраховались и привлекли специалистов из Великобритании. Иностранные специалисты на площадке уже около недели. Под их наблюдением вносили микс – смесь песка, минеральных удобрений и природного кондиционера, – приводит слова Пичушкина портал Welcome2018.com.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.