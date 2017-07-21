Покер Игнатьева принес молодежке «Краснодара» победу над «Тосно»
В матче второго тура Молодежного
первенства «Краснодар» дома разгромил «Тосно» со счетом 4:1.
В
составе хозяев четыре мяча на счету Ивана Игнатьева, единственный мяч за
тосненцев забил Степан Костюков.
После
двух туров «Краснодар» идет с тремя очками на пятом месте, «Тосно» без очков занимает
последнюю строчку.
Следующий
матч краснодарский клуб проведет 29 июля против «Спартака» в Москве, команда из
Ленинградской области дома примет «Зенит» в тот же день.
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