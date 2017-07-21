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Покер Игнатьева принес молодежке «Краснодара» победу над «Тосно»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче второго тура Молодежного первенства «Краснодар» дома разгромил «Тосно» со счетом 4:1.

В составе хозяев четыре мяча на счету Ивана Игнатьева, единственный мяч за тосненцев забил Степан Костюков.

После двух туров «Краснодар» идет с тремя очками на пятом месте, «Тосно» без очков занимает последнюю строчку.

Следующий матч краснодарский клуб проведет 29 июля против «Спартака» в Москве, команда из Ленинградской области дома примет «Зенит» в тот же день. 

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