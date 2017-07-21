ЦСКА – «Локомотив». Натхо проводит 100-й матч за московских армейцев
Источник: ПФК ЦСКАКомментарии
ЦСКА принимает «Локомотив» во втором туре РФПЛ. Этот матч
стал сотым в команде для полузащитника хозяев Бибраса Натхо, сообщает
официальный твиттер московских армейцев.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча. Следить
за ней вы можете здесь.
Матч #ЦСКАЛОКО стал для @BibarsNatcho 100-м в составе #ЦСКА pic.twitter.com/rPq9J8z31V— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 июля 2017 г.
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