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ЦСКА – «Локомотив». Натхо проводит 100-й матч за московских армейцев

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

ЦСКА принимает «Локомотив» во втором туре РФПЛ. Этот матч стал сотым в команде для полузащитника хозяев Бибраса Натхо, сообщает официальный твиттер московских армейцев.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча. Следить за ней вы можете здесь.

 


 

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