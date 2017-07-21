Владимир Хрюнов: Для Алояна бой за пояс WBC Silver с Солано будет очень тяжелым

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что для российского боксера Михаила Алояна бой за пояс WBC Silver с никарагуанцем Марвином Солано будет очень тяжелым.

- Мне достаточно легко удалось убедить президента WBC Маурисио Сулеймана. Величина достижений Михаила Алояна в боксе соизмерима с именем, допустим, Василия Ломаченко. Мы благодарны WBC за то, что они услышали наши доводы и санкционировали бой. Но этот бой ожидается тяжелым для Алояна.

Это большая ответственность. Мне очень неспокойно, это большой вызов, и у меня такое впервые, что боксер уже второй свой бой проводил за звание чемпиона. При этом и Солано серьезно настроен, он обещает ворваться, и будет очень тяжело, - рассказал Хрюнов в интервью «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что Михаил Алоян, а также Федор и Дмитрий Чудиновы ближайшие бои проведут в Москве на Красной площади 22 июля.