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Россия уступила Швеции на женском чемпионате Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура группового турнира чемпионата Европы по футболу среди женщин между сборными Швеции и России завершился победой шведской команды. Итоговый счет матча – 2:0.

В составе победителей отличились Лотта Шелин и Стина Блакстениус. Сборная Швеции набрала четыре очка и вышла на первое место в группе В. У сборной России три очка и второе место. Позднее состоится второй матч в этой группе между сборными Германии и Италии.

Чемпионат Европы. Женщины

Девентер (Голландия)

Группа В

2-й тур

Матч

Швеция - Россия - 2:0 (1:0)

Голы

Шелин 22 (1:0). Блакстениус 51 (2:0).

Состав

Швеция: Линдал, Самуэльссон, Сембрандт, Фишер, Эрикссон, Дальквист (Фолькессон, 63), Аслани, Зегер, Шелин, Блакстениус (Хаммарлунд, 73), Схоуг (Рольфё, 46)

Россия: Щербак, Кожникова, Макаренко, Морозова Е., Зиястинова, Чоловяга, Черномырдина (Федорова, 66), Смирнова, Солодкая, Данилова (Карпова, 73), Сочнева (Кисконен, 81)

Предупреждения:

Эрикссон, 17 - Сочнева, 21; Морозова Е., 55

Судья:

Стефани Фраппарт (Франция)

Место и дата

21 июля 19:00, , Онлайн-трансляция

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