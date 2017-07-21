Россия уступила Швеции на женском чемпионате Европы
Матч второго тура группового турнира чемпионата Европы по
футболу среди женщин между сборными Швеции и России завершился победой шведской
команды. Итоговый счет матча – 2:0.
В составе победителей отличились Лотта Шелин и Стина
Блакстениус. Сборная Швеции набрала четыре очка и вышла на первое место в
группе В. У сборной России три очка и второе место. Позднее состоится второй
матч в этой группе между сборными Германии и Италии.
Чемпионат Европы. Женщины
Девентер (Голландия)
Группа В
2-й тур
Матч
Голы
Шелин 22 (1:0). Блакстениус 51 (2:0).
Состав
Швеция: Линдал, Самуэльссон, Сембрандт, Фишер, Эрикссон, Дальквист (Фолькессон, 63), Аслани, Зегер, Шелин, Блакстениус (Хаммарлунд, 73), Схоуг (Рольфё, 46)
Россия: Щербак, Кожникова, Макаренко, Морозова Е., Зиястинова, Чоловяга, Черномырдина (Федорова, 66), Смирнова, Солодкая, Данилова (Карпова, 73), Сочнева (Кисконен, 81)
Предупреждения:
Эрикссон, 17 - Сочнева, 21; Морозова Е., 55
Судья:
Стефани Фраппарт (Франция)
Место и дата
21 июля 19:00, , Онлайн-трансляция