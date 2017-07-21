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Цхададзе покинул пост главного тренера «Кайрата»

Источник:  ФК «Кайрат»Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе, по собственной инициативе, прервал трудовое соглашение с клубом. Об этом сообщает официальный сайт казахстанской команды.

«Клуб предложил Цхададзе продолжить работу в связи с действующими спортивными задачами. Кахабер Цхададзе настоял на своем решении покинуть пост главного тренера ФК «Кайрат», осознавая свою ответственность за результаты в квалификационных матчах Лиги Европы.

Специалист возглавил клуб весной прошлого года, завоевав вместе с командой серебряные медали чемпионата Казахстана и Суперкубок страны.

Клуб благодарит тренера за проделанную работу и желает дальнейших спортивных успехов», - говорится в сообщении пресс-службы «Кайрата».

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