Сергей Харитонов — Джеронимо дос Сантос. Прогноз «Советского спорта»

22 июля в Ингушетии (Таргим) состоится турнир M-1 Challenge 81 «Битва в горах».

В рамках этого турнира российский тяжеловес Сергей Харитонов (25-6) проведет бой против бразильца Джеронимо дос Сантоса (39-18).

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот поединок.

- 36-летний Харитонов проведет уже третий поединок в 2017 году, что очень неплохо для современного ММА у тяжеловесов. Видимо, Сергей отошел от неожиданного поражения в поединке против Джеви Аялы и набрался уверенности. Были повержены Чез Гормли и Рено Сокуджу.

На этот раз соперником российского бойца станет колоритный бразилец Джеронимо дос Сантос, который никогда звезд с неба не хватал, но ударить может мощно. В последних пяти поединках Джеронимо одержал три победы, в том числе над Евгением Ерохиным.

Харитонов является фаворитом на бумаге, но нокаутировать бразильца будет тяжело.

Прогноз: победа Харитонова нокаутом в третьем раунде.