Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  США14 : 11Россия
Футбол  Швеция2 : 0Россия
Футбол  ЦСКА1 : 3Локомотив
Футбол  Зенит (мол)2 : 3Рубин (мол)
Футбол  Анжи1 : 0Амкар
Футбол  Германия- : -Италия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Харитонов — Джеронимо дос Сантос. Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

22 июля в Ингушетии (Таргим) состоится турнир M-1 Challenge 81 «Битва в горах».

В рамках этого турнира российский тяжеловес Сергей Харитонов (25-6) проведет бой против бразильца Джеронимо дос Сантоса (39-18).

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот поединок.

- 36-летний Харитонов проведет уже третий поединок в 2017 году, что очень неплохо для современного ММА у тяжеловесов. Видимо, Сергей отошел от неожиданного поражения в поединке против Джеви Аялы и набрался уверенности. Были повержены Чез Гормли и Рено Сокуджу.

На этот раз соперником российского бойца станет колоритный бразилец Джеронимо дос Сантос, который никогда звезд с неба не хватал, но ударить может мощно. В последних пяти поединках Джеронимо одержал три победы, в том числе над Евгением Ерохиным.

Харитонов является фаворитом на бумаге, но нокаутировать бразильца будет тяжело.

Прогноз: победа Харитонова нокаутом в третьем раунде.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шесть россиян выступят на турнире UFC в РоттердамеРоссийский боец легкой весовой категории Ислам Махачев свой следующий поединок проведет на турнире UFC, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия).Деметриус Джонсон сразится против Борга на турнире UFC 215Чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон проведет десятую защиту своего пояса 9 сентября на турнире UFC 215.Вячеслав Василевский: Не терпится порадовать поклонников своим выступлениемУчастник турнира АСВ 65, средневес Вячеслав Василевский рассказал о заключительном этапе подготовки к предстоящему бою, своих тренировочных партнерах и «подколе» со стороны Дениса ГольцоваОтец Нурмагомедова: Хабиб готов драться с Магкрегором где и когда угодноАбдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал высказывания Конора Макгрегора о желании провести бой с россиянином.Федор Емельяненко не планирует сниматься в фильме «Ложь Матильды»В СМИ появились слухи, что Федор будет принимать участие в съемочном процессе. Эта информация ложная. С Федором никто не вел переговоров, и тем более он не давал своего согласия на участие в съемках.Конор Макгрегор: Хотел бы встретиться с Нурмагомедовым в РоссииБоец смешанных единоборство Конор Макгрегор прокомментировал возможность проведения боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.Гафуров проведет реванш с НгуеномРоссиянин Марат Гафуров проведет бой-реванш с австралийцем Мартином Нгуеном.Тренер Макгрегора: Конор хочет встретиться с Хабибом в декабреТренер Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал информацию о том, что его подопечный может провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.Олейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММАОлейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В июльском рейтинге произошло немало изменений.M-1 Challenge 81. Клебер Сильва сразится против Кости Глухова22 июля открывать главный кард международного турнира M-1 Challenge 81 предстоит двум тяжеловесам-ударникам, за плечами которых 33 победы нокаутом на двоих. Клебер Раймундо Сильва (Бразилия, 13-7) выйдет в рейдж против Кости Глухова (Латвия, 31-16).Шаматава вернется на ринг 18 августаПопавший в реанимацию в день боя за титул чемпиона мира боец объявил о дате боя.Рейтинг тяжеловесов ММА. Емельяненко потерял 15 позиций, Олейник ворвался в топ-10Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко после поражения от Мэтта Митриона на турнире Bellator 180 опустился на 15 строчек в обновленном рейтинге лучших тяжеловесов мира. На данный момент Последний император занимает 43-е место.Александр Шлеменко: Был бы более мотивированным, если бы поединок с Мусаси был за пояс BellatorРоссийский боец смешанного стиля Александр Шлеменко объяснил, при каких условиях хотел бы провести поединок с новичком Bellator Гегардом Мусаси.Амосов будет отстаивать титул чемпиона Prime Selection против поляка Тоуари18 августа в Краснодаре пройдет турнир Prime Selection: НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ. В главном бою вечера 3-кратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов встретиться с Салимом «Гризли» Тоуари из Польши.Экс-чемпион UFC хочет провести поединок против ЕмельяненкоАмериканский боец смешанного стиля Фрэнк Мир объяснил, почему не планирует встречаться со своим соотечественником Мэттом Митрионом. При этом бывший чемпион UFC в тяжелом весе отметил, что хотел бы провести бой с россиянином Федором Емельяненко, который проиграл Митриону нокаутом в прошлом месяце.Олейник «задушил» Брауна во втором раунде турнира UFC 213В рамках турнира UFC 213 российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил американца Трэвиса Брауна.Минаков изъявил желание провести бой с Митрионом, пославшим в нокаут ЕмельяненкоРоссийский боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator Виталий Минаков изъявил желание провести поединок с американцем Мэттом Митрионом, который ранее одержал победу над представителем РФ Федором Емельяненко в рамках главного боя турнира Bellator 180 в Нью-Йорке.Мэтт Митрион: После боя с Емельяненко попросил подписать Федора свои перчаткиАмериканский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион прокомментировал победу над россиянином Федором Емельяненко.Рэп-исполнитель Снуп Догг будет комментировать бои UFCИзвестный американский рэпер Снупп Догг дебютирует в качестве комментатора поединков UFC, заявил президент организации Дэйн Уайт.Александр Шлеменко: Биспинг просто решил попиариться на ЕмельяненкоРоссийский боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал слова чемпиона UFC в среднем весе британца Майка Биспинга о том, что Федор Емельяненко мог употреблять запрещенные препараты во время выступления в Японии.
Теннис
Хачанов уступил Долгополову в 1/4 турнира в Бостаде, проиграв два матчбола
MMA
Шесть россиян выступят на турнире UFC в Роттердаме
Велошоссе
Норвежец Буассон Хаген выиграл 19-й этап «Тур де Франс», Фрум продолжает лидировать в общем зачете
Футбол
«Халл» Слуцкого подтвердил переход Стюарта
все новости
M-1 Global
M-1 Globalвсе новости
Сергей Харитонов
Сергей Харитоноввсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства