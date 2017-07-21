Василий Уткин: Считаю, Манчини - слабейший иностранный тренер «Зенита»

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о назначении Роберто Манчини главным тренером «Зенита».

– Понятен ли выбор «Зенитом» Манчини? Если честно, я думаю, что он там ненадолго, но это одна из тех вещей, в которых приятно ошибаться.

Почему? Манчини мы знаем довольно давно, он давно на виду. И если мы будем перечислять положительные тренерские качества Манчини, там не будет в качестве опции создание команды из новых игроков. И в частности, Манчини не славится как тренер, при котором молодые игроки – а «Зенит» покупает игроков с перспективой роста – качественно прибавляют. Такой репутации у Манчини нет. Может, он это и умеет, но мне иногда кажется, что Манчини в «Зените» и новые футболисты в «Зените» появляются как бы с разных сторон. Очень может быть, что это ошибка с моей стороны, но пока мне так кажется.

Вообще, я считаю, что Манчини – очень противоречивая фигура. Тренер он достаточно средний. Я думаю, это слабейший из всех иностранных тренеров «Зенита», если не считать Петржелу. Я имею ввиду по статусу, потому что Петржела впоследствии доказал, что он «Зениту» очень пригодился, но на совершенно другом этапе. В моем понимании, Манчини уступает и Спаллетти, и Адвокату, и Виллаш-Боашу, и даже Луческу, — приводит слова Уткина «Бизнес Online».

Напомним, 1 июня Манчини был официально объявлен главным тренером «Зенита», контракт с итальянцем рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.

Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу. Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года.