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«Челси» объявил о переходе Мораты

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Испанский форвард Альваро Мората перешел в «Челси», сообщает официальный сайт клуба. Его предыдущим клубом был мадридский «Реал».

Сообщается, что испанец подписал пятилетний контракт. Условия трансфера не разглашаются. Мората присоединится к команде во время предсезонного турне.

В прошедшем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.

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