«Челси» объявил о переходе Мораты
Источник: ФК «Челси»Комментарии
Испанский форвард Альваро Мората перешел в «Челси», сообщает
официальный сайт клуба. Его предыдущим клубом был мадридский «Реал».
Сообщается, что испанец подписал пятилетний контракт.
Условия трансфера не разглашаются. Мората присоединится к команде во время
предсезонного турне.
В прошедшем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 43 матча
за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.
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