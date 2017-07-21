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«Индепендьенте» отклонил 9-миллионное предложение «Зенита» по Ригони

Источник:  TyC SportsКомментарии

Как сообщает TYC Sports, «Зенит» не может договорится с «Индепендьенте» о трансфере полузащитника Эмилиано Ригони.

По информации источника, аргентинский клуб отклонил первое предложение петербуржцев в размере 9 миллионов евро. Также отмечается, что права на Ригони разделены поровну между «Бельграно» и «Индепендьенте», но решение о возможной продаже игрока примет клуб из Авельянеды. «Зенит» рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве альтернативы форварду «Бока Хуниорс« Кристиану Павону, от покупки которого отказались сине-бело-голубые. 

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что «Зенит» выиграл борьбу за игрока у лиссабонского «Спортинга». Контракт аргентинца с «Индепендьенте» истекает 30 июня 2019 года. В сезоне-2016/17 он в 26 матчах забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.

По данным Trasnfermarkt.de, стоимость Ригони составляет 4,5 млн евро. 

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«Индепендьенте» отклонил 9-миллионное предложение «Зенита» по Ригони
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