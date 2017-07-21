Дериглазова защитила титул чемпионки мира по фехтованию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На проходящем в немецком Лейпциге чемпионате мира по фехтованию олимпийская
чемпионка Рио-2016 Дериглазова в финале нанесла поражение итальянке Аличе
Вольпи - 14:13.
Бронза – у француженки Исаоры Тибу и итальянки Арианны Эрриго.
Отметим, что Дериглазова стала двукратной чемпионкой мира в индивидуальной рапире, ранее россиянка побеждала на чемпионате мира 2015 года в Москве.
Фехтование
Чемпионат мира
Лейпциг (Германия)
Женщины
Рапира
Личное первенство
1. Инна Дериглазова (Россия)
2. Алиса Вольпи (Италия)
3. Исаора Тибу (Франция) и Арианна Эрриго (Италия)…
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