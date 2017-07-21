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Дериглазова защитила титул чемпионки мира по фехтованию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в немецком Лейпциге чемпионате мира по фехтованию олимпийская чемпионка Рио-2016 Дериглазова в финале нанесла поражение итальянке Аличе Вольпи - 14:13.

Бронза – у француженки Исаоры Тибу и итальянки Арианны Эрриго.

Отметим, что Дериглазова стала двукратной чемпионкой мира в индивидуальной рапире, ранее россиянка побеждала на чемпионате мира 2015 года в Москве.

Фехтование
Чемпионат мира
Лейпциг (Германия)
Женщины
Рапира
Личное первенство

1. Инна Дериглазова (Россия)
2. Алиса Вольпи (Италия)
3. Исаора Тибу (Франция) и Арианна Эрриго (Италия)…

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