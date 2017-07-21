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«Анжи» одержал победу в матче с «Амкаром»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата России между «Анжи» и «Амкаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Анжи».

В составе победителей отличился Сергей Брызгалов. «Анжи» после двух туров имеет в активе три очка. У «Амкара» очков пока нет.

Чемпионат России. Премьер-лига

2-й тур

Матч

Анжи - Амкар - 1:0 (1:0)

Голы

Брызгалов 23 (1:0).

Состав

Анжи: Солосин, Полуяхтов, Фибел, Мусалов, Афонин, Карасёв, Данченко (Базелюк, 70), Брызгалов, Маркелов, Яковлев (Гулиев, 55), Мамтов (Кацаев, 71)

Амкар: Нигматуллин, Идову, Занев, Зайцев, Сиваков, Гиголаев (Конде, 46), Костюков, Гол (Салугин, 64), Шаваев (Комолов, 40), Бодул, Гасилин

Предупреждения:

Брызгалов, 11; Полуяхтов, 45 - Гиголаев, 39; Сиваков, 46; Конде, 75; Салугин, 86; Костюков, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

21 июля 19:30, Анжи-Арена, Онлайн-трансляция


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