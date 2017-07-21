«Анжи» одержал победу в матче с «Амкаром»
Матч второго тура чемпионата России между «Анжи» и «Амкаром»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Анжи».
В составе победителей отличился Сергей Брызгалов. «Анжи»
после двух туров имеет в активе три очка. У «Амкара» очков пока нет.
Чемпионат России. Премьер-лига
2-й тур
Матч
Голы
Брызгалов 23 (1:0).
Состав
Анжи: Солосин, Полуяхтов, Фибел, Мусалов, Афонин, Карасёв, Данченко (Базелюк, 70), Брызгалов, Маркелов, Яковлев (Гулиев, 55), Мамтов (Кацаев, 71)
Амкар: Нигматуллин, Идову, Занев, Зайцев, Сиваков, Гиголаев (Конде, 46), Костюков, Гол (Салугин, 64), Шаваев (Комолов, 40), Бодул, Гасилин
Предупреждения:
Брызгалов, 11; Полуяхтов, 45 - Гиголаев, 39; Сиваков, 46; Конде, 75; Салугин, 86; Костюков, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, Анжи-Арена, Онлайн-трансляция