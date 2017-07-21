«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и вышел в лидеры чемпионата
Футболисты ЦСКА на своем поле уступили «Локомотиву» в матче второго тура чемпионата России со счетом 1:3.
Счет в этой встрече на 23-й минуте открыл полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан, замкнувший подачу с углового Мануэля Фернандеша. В конце первого тайма бразильский нападающий Витиньо сравнял счет в матче, мощным ударом из-за пределов штрафной застав врасплох голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме. На 66-й минуте форвард «железнодорожников» Ари, воспользовавшись ошибкой защитника армейцев Виктора Васина, вновь вывел свою команду вперед. А восемь минут спустя полузащитник гостей Дмитрий Тарасов увеличил преимущество в счете, установив окончательный счет в матче.
После этой игры «Локомотив» набрал шесть очков и вышел в лидеры чемпионата. ЦСКА, имея в активе три очка, находится на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ.
В следующем туре 30 июля «Локомотив» на своем поле примет «Анжи». Днем ранее ЦСКА в гостях встретится со «СКА-Хабаровск».
Матч
Голы
Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов
Предупреждения:
Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция