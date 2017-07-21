«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и вышел в лидеры чемпионата

Футболисты ЦСКА на своем поле уступили «Локомотиву» в матче второго тура чемпионата России со счетом 1:3.

Счет в этой встрече на 23-й минуте открыл полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан, замкнувший подачу с углового Мануэля Фернандеша. В конце первого тайма бразильский нападающий Витиньо сравнял счет в матче, мощным ударом из-за пределов штрафной застав врасплох голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме. На 66-й минуте форвард «железнодорожников» Ари, воспользовавшись ошибкой защитника армейцев Виктора Васина, вновь вывел свою команду вперед. А восемь минут спустя полузащитник гостей Дмитрий Тарасов увеличил преимущество в счете, установив окончательный счет в матче.

После этой игры «Локомотив» набрал шесть очков и вышел в лидеры чемпионата. ЦСКА, имея в активе три очка, находится на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 30 июля «Локомотив» на своем поле примет «Анжи». Днем ранее ЦСКА в гостях встретится со «СКА-Хабаровск».