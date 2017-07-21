Юрий Семин: Ари? Он выбыл на долгий срок
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о победе над ЦСКА и о том, насколько серьезную травму получил нападающий Ари.
- Эмоции самые положительные, если бы не травмы Ари и Денисова. Никто, наверное, не думал, что «Локомотив» может три игры за восемь дней провести. Наверное, это была самая лучшая игра на сегодняшний день при моем участии. Очень благодарен ребятам, выдержали большое давление ЦСКА. Потом навязали свои правила игры. И заслуженно выиграли.
- Что с Ари?
- Пока сложно сказать, но травма достаточно серьезная. Наверное, какая-то операция предстоит. Он на долгий срок выбыл.
Матч
Голы
Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов
Предупреждения:
Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция