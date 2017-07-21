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ЦСКА уступил «Локомотиву», «Анжи» обыграл «Амкар», Мората перешел в «Челси». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Стартовал второй тур чемпионата России. ЦСКА дома уступил «Локомотиву».

2. В параллельном матче «Анжи» обыграл «Амкар».

3. Женская сборная России уступила Швеции на чемпионате Европы.

4. Альваро Мората стал игроком «Челси»

5. Норвежец Буассон Хаген выиграл 19-й этап «Тур де Франс», Фрум продолжает лидировать в общем зачете.

Текст дня: Три минуты ценой в здоровье. Эти опасные для жизни ралли-рейды…


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