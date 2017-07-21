ЦСКА уступил «Локомотиву», «Анжи» обыграл «Амкар», Мората перешел в «Челси». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных
новостей сегодняшнего дня.
1. Стартовал второй тур чемпионата России. ЦСКА дома уступил
«Локомотиву».
2. В параллельном матче «Анжи» обыграл «Амкар».
3. Женская сборная России уступила Швеции на чемпионате
Европы.
4. Альваро Мората стал игроком «Челси»
5. Норвежец Буассон Хаген выиграл 19-й этап «Тур де Франс»,
Фрум продолжает лидировать в общем зачете.
Текст дня: Три минуты ценой в здоровье. Эти опасные для жизни ралли-рейды…
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически