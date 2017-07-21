Ильгар Мамедов: Я уверен, что Дериглазова не помнит, как нанесла победный укол

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов поделился впечатлениями от победы Инны Дериглазовой в финале личных соревнований на чемпионате мира.

- К сожалению, даже у такой великолепной спортсменки, как Инна Дериглазова, есть недуг: при таком счете, как 11:3, она выключается и умудряется получать несколько уколов. Потом она теряется, у нее начинается внутренняя паника и вместо того, чтобы делать то, что делала, скатывается на уровень перворазрядника. Стоит учесть, что в зале очень жарко, и можно получить под маской тепловой удар. Но она молодец, выиграла проигранный в психологическом и технико-тактическом плане бой, нанеся в дополнительное время победный укол.

Это проблема, и надо придумать домашнюю заготовку, чтобы выйти из этой ситуации. Я даже уверен, что она не помнит, как нанесла победный укол, - передает слова Мамедова ТАСС.

Напомним, что на проходящем в немецком Лейпциге чемпионате мира по фехтованию олимпийская чемпионка Рио-2016 Дериглазова в финале нанесла поражение итальянке Аличе Вольпи - 14:13. Это золото стало первым для сборной России на нынешнем турнире.