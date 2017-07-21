Виктор Гончаренко: В защите ЦСКА было много авантюрных действий

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива».

- В атаке достаточно моторно действовали, в защите было много авантюрных действий, которые не добавляли оптимизма. Победа соперника закономерна. Надо отдать должное «Локомотиву», они хорошо оборонялись.

- Системная проблема в обороне?

- Если проследить все длительные сухие серии, они могу порваться вот таким образом, когда ты можешь много пропустить. Но уровень наших защитников и вратаря позволяет надеяться, что вернем ту игру, которая была весной. Конечно, нам нужно корректировки сделать. Мы постараемся все проблемы устранить.

- Насколько Алан Дзагоев справился с заданием?

- Он достаточно креативный игрок, который может закрыть несколько позиций, по–разному его используем.

- Вернблум у вас теперь всегда будет гулять вперед-назад?

- Если результат негативный, все, что делается, все плохо. А когда выигрываешь вы считаете, что все правильно.