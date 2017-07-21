Виктор Гончаренко: В защите ЦСКА было много авантюрных действий
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива».
- В атаке достаточно моторно действовали, в защите было много авантюрных действий, которые не добавляли оптимизма. Победа соперника закономерна. Надо отдать должное «Локомотиву», они хорошо оборонялись.
- Системная проблема в обороне?
- Если проследить все длительные сухие серии, они могу порваться вот таким образом, когда ты можешь много пропустить. Но уровень наших защитников и вратаря позволяет надеяться, что вернем ту игру, которая была весной. Конечно, нам нужно корректировки сделать. Мы постараемся все проблемы устранить.
- Насколько Алан Дзагоев справился с заданием?
- Он достаточно креативный игрок, который может закрыть несколько позиций, по–разному его используем.
- Вернблум у вас теперь всегда будет гулять вперед-назад?
- Если результат негативный, все, что делается, все плохо. А когда выигрываешь вы считаете, что все правильно.
Матч
Голы
Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов
Предупреждения:
Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция