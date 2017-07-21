«Слован» подписал контракт с Михалом Ржепиком

Братиславский «Слован» заключил однолетний контракт с форвардом Михалом Ржепиком. Об этом информирует официальный сайт словацкой команды.

Ранее Ржепик расторг соглашение со швейцарским клубом «Фрибур-Готтерон», которое подписал в июне 2017 года.

Напомним, что 28-летний чешский нападающий начинал прошлый сезон в КХЛ в «Тракторе», но провел в челябинском клубе только две игры, перейдя в чешскую «Спарту».

В чешской лиге нападающий сыграл 26 матчей, в которых набрал 18 (8+18) очков.