«Слован» подписал контракт с Михалом Ржепиком
Источник: ХК «Слован»Комментарии
Братиславский «Слован» заключил однолетний контракт с форвардом Михалом Ржепиком. Об этом информирует официальный сайт словацкой команды.
Czech forward Michal Repik agreed with 1 year deal #hcslovan @khl #VerniSlovanu pic.twitter.com/z0sTaY6z3q— HC SLOVAN Bratislava (@hcslovanba) 21 июля 2017 г.
Ранее Ржепик расторг соглашение со швейцарским клубом «Фрибур-Готтерон», которое подписал в июне 2017 года.
Напомним, что 28-летний чешский нападающий начинал прошлый сезон в КХЛ в «Тракторе», но провел в челябинском клубе только две игры, перейдя в чешскую «Спарту».
В чешской лиге нападающий сыграл 26 матчей, в которых набрал 18 (8+18) очков.
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