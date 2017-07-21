Зума продлил контракт с «Челси» и перешел в «Сток Сити» на правах аренды

Защитник Курт Зума продлил контракт с «Челси», сообщает официальный сайт клуба. Кроме того, он отправился в аренду в «Сток Сити».

Сообщается, что Зума подписал новый шестилетний контракт с «Челси». За «Сток Сити» он будет играть в следующем сезоне.

В прошедшем сезоне 22-летний Курт Зума провел 17 матчей за «Челси», в его активе одна голевая передача. Отметим, что часть сезона он пропустил из-за травмы.