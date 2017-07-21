Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  США14 : 11Россия
Футбол  Швеция2 : 0Россия
Футбол  ЦСКА1 : 3Локомотив
Футбол  Зенит (мол)2 : 3Рубин (мол)
Футбол  Анжи1 : 0Амкар
Футбол  Германия1 : 1Италия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зума продлил контракт с «Челси» и перешел в «Сток Сити» на правах аренды

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Защитник Курт Зума продлил контракт с «Челси», сообщает официальный сайт клуба. Кроме того, он отправился в аренду в «Сток Сити».

Сообщается, что Зума подписал новый шестилетний контракт с «Челси». За «Сток Сити» он будет играть в следующем сезоне.

В прошедшем сезоне 22-летний Курт Зума провел 17 матчей за «Челси», в его активе одна голевая передача. Отметим, что часть сезона он пропустил из-за травмы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Смолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛСмолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.ЦСКА уступил «Локомотиву», «Анжи» обыграл «Амкар», Мората перешел в «Челси». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.«Челси» объявил о переходе МоратыИспанский форвард Альваро Мората перешел в «Челси», сообщает официальный сайт клуба. Его предыдущим клубом был мадридский «Реал».Робертсон перешел из «Халла» в «Ливерпуль»Полузащитник Эндрю Робертсон покинул «Халл» и стал игроком «Ливерпуля». Об этом сообщает официальный сайт «тигров».«Халл» Слуцкого подтвердил переход СтюартаПолузащитник Кевин Стюарт перешел из «Ливерпуля» в «Халл Сити». Об этом сообщает официальный сайт «тигров».Комличенко стал игроком «Млада Болеслав»Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко продолжит карьеру в чешском клубе «Млада Болеслав.Антонио Конте: За Моратой – будущее «Челси», для нас он номер одинАнтонио Конте: За Моратой – будущее «Челси», для нас он номер одинГлавный тренер «Челси» прокомментировал приглашение форварда сборной Испании Альваро Мораты, а также высказался об уходе Диего Косты.Полузащитник сборной Чили перешел в «Фенербахче» (фото)Сегодня хавбек «Кальяри» Маурисио Исла перебрался в чемпионат Турции.«Мы не можем сидеть сложа руки». Моуринью обеспокоен трансферами «МЮ»«Мы не можем сидеть сложа руки». Моуринью обеспокоен трансферами «МЮ»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Манчестер Сити».Милан Родич: В Самаре было прекрасно, но пора двигаться дальшеЗащитник «Крыльев Советов» Милан Родич переходит в сербскую «Црвену Звезду.«Он мой кумир». Как после этих слов Неймар может покинуть «Барселону»?«Он мой кумир». Как после этих слов Неймар может покинуть «Барселону»?«Советский спорт» – о возможном переходе Неймара в «ПСЖ».«Ювентус» предлагает за Джана 25 млн евроКак сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский «Ювентус» проявляет интерес к хавбеку «Ливерпуля» Эмре Джану.«Барселона» предложила за Коутиньо 72 млн фунтов, но получила отказРуководство «Барселоны» не оставляет попыток приобрести полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.Скандал лета. Почему до сих пор не наказаны люди, напавшие на Зобнина? (видео)Скандал лета. Почему до сих пор не наказаны люди, напавшие на Зобнина? (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«МЮ» обыграл «Манчестер Сити» в контрольном матче, Лукаку забил голФутболисты «Манчестер Юнайтед» нанесли поражение «Манчестер Сити» в рамках Международного кубка чемпионов.Юрген Клопп: Матешиц – счастливый человек. «РБ Лейпциг» может не продавать своих игроковГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова владельца клуба «РБ Лейциг» Дитриха Матешица, который заявил, что полузащитник Наби Кейта останется в его команде до окончания срока действия контракта.Защитник «Эспаньола» Виктор Альварес стал игроком тульского «Арсенала»24-летний испанский защитник Виктор Альварес подписал контракт с тульским «Арсеналом».Экс-защитник «Динамо» и «Анжи» Самба перешел в «Астон Виллу»«Астон Вилла» подписала контракт с защитником Кристофером Самба. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.Колесниченко и Пацкевич выиграли золото в синхронном плавании, Бонуччи официально перешел в «Милан», Чичарито – в «Вест Хэм». Главные новости дня«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Хавьер «Чичарито» Эрнандес стал игроком «Вест Хэма»Форвард Хавьер Эрнандес по прозвищу «Чичарито», ранее выступавший за «Байер», стал игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Футбол
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и вышел в лидеры чемпионата
Футбол
«Анжи» одержал победу в матче с «Амкаром»
Фехтование
Дериглазова защитила титул чемпионки мира по фехтованию
Футбол
«Индепендьенте» отклонил 9-миллионное предложение «Зенита» по Ригони
все новости
Сток Сити
Сток Ситикалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Курт Зума
Курт Зумавсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы