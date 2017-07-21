Зума продлил контракт с «Челси» и перешел в «Сток Сити» на правах аренды
Источник: ФК «Челси»Комментарии
Защитник Курт Зума продлил контракт с «Челси», сообщает
официальный сайт клуба. Кроме того, он отправился в аренду в «Сток Сити».
Сообщается, что Зума подписал новый шестилетний контракт с «Челси».
За «Сток Сити» он будет играть в следующем сезоне.
В прошедшем сезоне 22-летний Курт Зума провел 17 матчей за «Челси»,
в его активе одна голевая передача. Отметим, что часть сезона он пропустил
из-за травмы.
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