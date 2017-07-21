«Локомотив»: У Ари повреждение боковой связки и мениска
«Локомотив»
сообщил о состоянии здоровья нападающего команды Ари. Напомним, что он получил
травму в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА (3:1).
«По
предварительным данным, Ари получил повреждение боковой связки и мениска.
Завтра будет проведено МРТ и определено дальнейшее лечение», - говорится
в сообщении официального твиттера «Локо».
По предварительным данным, Ари получил повреждение боковой связки и мениска. Завтра будет проведено МРТ и определено дальнейшее лечение pic.twitter.com/l9hwKzvsy8— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 июля 2017 г.
Напомним, что Ари забил один из мячей в этой игре. После этой игры «Локомотив»
набрал шесть очков и вышел в лидеры чемпионата. ЦСКА, имея в активе три очка,
находится на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ.
В следующем туре 30 июля «Локомотив» на своем поле примет «Анжи». Днем ранее ЦСКА в гостях встретится со «СКА-Хабаровск».
Матч
Голы
Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов
Предупреждения:
Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция