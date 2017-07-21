«Локомотив»: У Ари повреждение боковой связки и мениска

«Локомотив» сообщил о состоянии здоровья нападающего команды Ари. Напомним, что он получил травму в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА (3:1).



«По предварительным данным, Ари получил повреждение боковой связки и мениска. Завтра будет проведено МРТ и определено дальнейшее лечение», - говорится в сообщении официального твиттера «Локо».

По предварительным данным, Ари получил повреждение боковой связки и мениска. Завтра будет проведено МРТ и определено дальнейшее лечение pic.twitter.com/l9hwKzvsy8 — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 июля 2017 г.

Напомним, что Ари забил один из мячей в этой игре. После этой игры «Локомотив» набрал шесть очков и вышел в лидеры чемпионата. ЦСКА, имея в активе три очка, находится на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ.

В следующем туре 30 июля «Локомотив» на своем поле примет «Анжи». Днем ранее ЦСКА в гостях встретится со «СКА-Хабаровск».