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Витиньо: Думаю, что наша команда все равно очень сильна, в таком составе мы провели много игр в Лиге чемпионов

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал, что думает о поражении от «Локомотива».

- Было очень важно выиграть. Но соперник немного удивил, хотя мы знали, что «Локо» - сильная команда. Ничего страшного, чемпионат только начался, еще будет возможность набрать очки. Например, победить «Локо» во втором матче.

- Скоро начинается Лига чемпионов. Как идет подготовка?
- Мы много тренируемся, тренер ждет от нас полной самоотдачи, не дает расслабляться. В этом матче пропустили необязательный второй гол. Наш защитник мог действовать чуть жестче и не допустить прорыва нападающего. После гола, соперник закрылся, а нам приходилось много времени проводить в атаке, пытались отыграться. Вот и пропустили одну из контратак. Но я думаю, что наша команда все равно очень сильна, в таком составе мы провели много игр в Лиге чемпионов.

Матч

ЦСКА - Локомотив - 1:3 (1:1)

Голы

Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов

Предупреждения:

Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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