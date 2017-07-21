Витиньо: Думаю, что наша команда все равно очень сильна, в таком составе мы провели много игр в Лиге чемпионов
Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал, что думает о поражении от «Локомотива».
- Было очень важно выиграть. Но соперник немного удивил, хотя мы знали, что «Локо» - сильная команда. Ничего страшного, чемпионат только начался, еще будет возможность набрать очки. Например, победить «Локо» во втором матче.
- Скоро начинается Лига чемпионов. Как идет подготовка?
- Мы много тренируемся, тренер ждет от нас полной самоотдачи, не дает расслабляться. В этом матче пропустили необязательный второй гол. Наш защитник мог действовать чуть жестче и не допустить прорыва нападающего. После гола, соперник закрылся, а нам приходилось много времени проводить в атаке, пытались отыграться. Вот и пропустили одну из контратак. Но я думаю, что наша команда все равно очень сильна, в таком составе мы провели много игр в Лиге чемпионов.
Матч
Голы
Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов
Предупреждения:
Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция