Витиньо: Думаю, что наша команда все равно очень сильна, в таком составе мы провели много игр в Лиге чемпионов

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал, что думает о поражении от «Локомотива».

- Было очень важно выиграть. Но соперник немного удивил, хотя мы знали, что «Локо» - сильная команда. Ничего страшного, чемпионат только начался, еще будет возможность набрать очки. Например, победить «Локо» во втором матче.

- Скоро начинается Лига чемпионов. Как идет подготовка?

- Мы много тренируемся, тренер ждет от нас полной самоотдачи, не дает расслабляться. В этом матче пропустили необязательный второй гол. Наш защитник мог действовать чуть жестче и не допустить прорыва нападающего. После гола, соперник закрылся, а нам приходилось много времени проводить в атаке, пытались отыграться. Вот и пропустили одну из контратак. Но я думаю, что наша команда все равно очень сильна, в таком составе мы провели много игр в Лиге чемпионов.