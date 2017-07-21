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Гаджи Гаджиев: Мы уже второй раз проваливаем первые таймы

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против «Анжи» во втором туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«Первое – «Анжи» закономерно выиграл, по делу. Мы уже второй раз проваливаем первые таймы. Объяснение мне сложно найти, но пока это не «Амкар», не команда, которая проводит изо всех сил любую игру, это факт. В Грозном мы провалили первый тайм и здесь провалили. Команда перемещалась, выполняла какие-то функции, но не успевала во многих эпизодах. Поэтому любой отскок и подбор становился добычей «Анжи». Это – главное замечание к игрокам.

Второй тайм провели лучше, хотя было много ошибок и эмоций. Любую ошибку можно простить, когда команда играет на пределе. А у нас такая проблема появилась – непонятно, откуда она взялась. Возможно дело в том, что многие игроки приезжали на сбор с опозданием, были травмы и это сказалось. Подготовительный период короткий, если ты пропускаешь неделю, сложно набрать форму.

У нас по-прежнему проблемы в обороне и в опорной зоне. Но еще раз повторюсь, что это вторично. Главное – надо в любых ситуациях играть сердцем, играть профессионально и соответствовать тем требованиям, которые предъявляет современный футбол», - цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».

Матч

Анжи - Амкар - 1:0 (1:0)

Голы

Брызгалов 23 (1:0).

Состав

Анжи: Солосин, Полуяхтов, Фибел, Мусалов, Афонин, Карасёв, Данченко (Базелюк, 70), Брызгалов, Маркелов, Яковлев (Гулиев, 55), Мамтов (Кацаев, 71)

Амкар: Нигматуллин, Идову, Занев, Зайцев, Сиваков, Гиголаев (Конде, 46), Костюков, Гол (Салугин, 64), Шаваев (Комолов, 40), Бодул, Гасилин

Предупреждения:

Брызгалов, 11; Полуяхтов, 45 - Гиголаев, 39; Сиваков, 46; Конде, 75; Салугин, 86; Костюков, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

21 июля 19:30, Анжи-Арена, Онлайн-трансляция

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