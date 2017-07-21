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Екатерина Гамова: У нас очень хорошая сборная U16

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, куратор молодежных сборных России по волейболу Екатерина Гамова в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказала о женской сборной России U16, которая сегодня стартовала на чемпионате Европы.

- У нас очень хорошая команда во главе с великолепным тренером – Светланой Сафроновой и есть достаточно большое количество игроков, которые могут вырасти в исполнителей очень высокого класса. Получится это или нет, мы сможем узнать только через несколько лет, а пока надо надеяться и верить в них. А самим девочкам надо много работать, - сказала Гамова.

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