Александр Бубнов: Ари нарушил правила перед тем, как забить ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча второго тура чемпионата России ЦСКА – «Локомотив» (1:3) сказал, что арбитр не должен был засчитывать гол Ари в ворота хозяев.

«Бразилец (Ари) подтолкнул его (Васина) в спину. Благодаря этому он завладел мячом. Это фол. Показалось, что Васин сыграл неуклюже и организовал привоз, но после повтора стало очевидно, что имело место нарушение правил.

Главный судья не увидел, а боковой должен был заметить, поскольку находился в хорошей позиции для обзора. Возможно, не хватило смелости принять решение. По себе знаю, что небольшого толчка достаточно для потери позиции и контроля над мячом. Хотя надо отметить, что Ари все сделал технично», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

После этой игры «Локомотив» набрал шесть очков и вышел в лидеры чемпионата. ЦСКА, имея в активе три очка, находится на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 30 июля «Локомотив» на своем поле примет «Анжи». Днем ранее ЦСКА в гостях встретится со «СКА-Хабаровск».