Александр Бубнов: Ари нарушил правила перед тем, как забить ЦСКА
Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча второго тура
чемпионата России ЦСКА – «Локомотив» (1:3) сказал, что арбитр не должен был
засчитывать гол Ари в ворота хозяев.
«Бразилец (Ари) подтолкнул его (Васина)
в спину. Благодаря этому он завладел мячом. Это фол. Показалось,
что Васин сыграл неуклюже и организовал привоз, но после повтора
стало очевидно, что имело место нарушение правил.
Главный судья не увидел, а боковой
должен был заметить, поскольку находился в хорошей позиции для обзора.
Возможно, не хватило смелости принять решение. По себе знаю, что
небольшого толчка достаточно для потери позиции и контроля над мячом. Хотя
надо отметить, что Ари все сделал технично», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
После этой игры «Локомотив» набрал шесть очков и вышел в лидеры чемпионата. ЦСКА, имея в активе три очка, находится на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 30 июля «Локомотив» на своем поле примет «Анжи». Днем ранее ЦСКА в гостях встретится со «СКА-Хабаровск».
Матч
Голы
Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов
Предупреждения:
Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция