Дмитрий Баринов: Победили за счет характера и желания

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов – о победе над ЦСКА (3:1) в втором туре чемпионата России.

– Победили за счет характера и желания, – приводит слова Баринова официальный сайт железнодорожников. – Серьезно настраивались на дерби, боролись до конца. В прошлом сезоне крупно проиграли ЦСКА, поэтому должны были реабилитироваться. Поздравляю всех с победой! Благодарим болельщиков за поддержку. Слышали их на протяжении всего матча.

– Три игры провели за неделю. Тяжело?

– Тяжело, но что поделать. Нужно играть и бороться за самые высокие места.

– Ты вновь вышел в центр обороны. Привык к новой позиции?

– Да, я играл в обороне на сборах. Тренер доверяет, и я стараюсь приносить пользу команде.