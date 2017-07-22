Дмитрий Баринов: Победили за счет характера и желания
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов – о победе над
ЦСКА (3:1) в втором туре чемпионата России.
– Победили за счет характера и желания, – приводит слова Баринова официальный сайт железнодорожников. – Серьезно
настраивались на дерби, боролись до конца. В прошлом сезоне крупно проиграли
ЦСКА, поэтому должны были реабилитироваться. Поздравляю всех с победой!
Благодарим болельщиков за поддержку. Слышали их на протяжении всего матча.
– Три игры провели за
неделю. Тяжело?
– Тяжело, но что поделать. Нужно играть и бороться за самые высокие места.
– Ты вновь вышел в
центр обороны. Привык к новой позиции?
– Да, я играл в обороне на сборах. Тренер доверяет, и я стараюсь приносить пользу команде.
Матч
Голы
Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов
Предупреждения:
Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция