Рублев пробился в полуфинал турнира в Умаге
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянцы Фабио
Фоньини в рамках четвертьфинал турнира в Умаге.
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась победой
россиянина со счетом 6:7 (5:7), 6:2 7:6 (7:2). Рублев сделал 7 эйсов, совершил
2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов, а в активе его соперника 5 подач
на вылет, 3 двойные ошибки и 3 брейка из 6.
За выход в финал россиянин сыграет с хорватом Иваном Додигом.
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