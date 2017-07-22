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Рублев пробился в полуфинал турнира в Умаге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянцы Фабио Фоньини в рамках четвертьфинал турнира в Умаге.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:7 (5:7), 6:2 7:6 (7:2). Рублев сделал 7 эйсов, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов, а в активе его соперника 5 подач на вылет, 3 двойные ошибки и 3 брейка из 6.

За выход в финал россиянин сыграет с хорватом Иваном Додигом.

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