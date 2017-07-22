Маринато Гилерме: Ребята сыграли, как Палыч попросил
Голкипер «Локмотива» Маринато
Гилерме поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в матче второго тура
чемпионата России.
– Никто не ждал, что мы победим, –
приводит слова Гилерме «Матч ТВ». – Все понимали, что ЦСКА выступает в роли
фаворита. Мы приехали с планом, который сработал. Слава богу, что ребята
сыграли, как Палыч попросил.
– А как Палыч попросил?
– Играй компактно в обороне, больше используй контратаки. У нас это получилось. Была большая обида после поражения в том сезоне. Мы это вспомнили. Прекрасно знаю, что в первом голе моя вина. Ошибка, которую вообще нельзя допускать. Но такое бывает.
Матч
Голы
Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов
Предупреждения:
Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция