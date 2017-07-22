Маринато Гилерме: Ребята сыграли, как Палыч попросил

Голкипер «Локмотива» Маринато Гилерме поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в матче второго тура чемпионата России.

– Никто не ждал, что мы победим, – приводит слова Гилерме «Матч ТВ». – Все понимали, что ЦСКА выступает в роли фаворита. Мы приехали с планом, который сработал. Слава богу, что ребята сыграли, как Палыч попросил.

– А как Палыч попросил?

– Играй компактно в обороне, больше используй контратаки. У нас это получилось. Была большая обида после поражения в том сезоне. Мы это вспомнили. Прекрасно знаю, что в первом голе моя вина. Ошибка, которую вообще нельзя допускать. Но такое бывает.