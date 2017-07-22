Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бавария- : -Милан
Футбол  Краснодар- : -Тосно
Футбол  Зенит- : -Рубин
Водное поло  Голландия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маринато Гилерме: Ребята сыграли, как Палыч попросил

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Голкипер «Локмотива» Маринато Гилерме поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в матче второго тура чемпионата России.

– Никто не ждал, что мы победим, – приводит слова Гилерме «Матч ТВ». – Все понимали, что ЦСКА выступает в роли фаворита. Мы приехали с планом, который сработал. Слава богу, что ребята сыграли, как Палыч попросил.

– А как Палыч попросил?
– Играй компактно в обороне, больше используй контратаки. У нас это получилось. Была большая обида после поражения в том сезоне. Мы это вспомнили. Прекрасно знаю, что в первом голе моя вина. Ошибка, которую вообще нельзя допускать. Но такое бывает. 

Матч

ЦСКА - Локомотив - 1:3 (1:1)

Голы

Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов

Предупреждения:

Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Бабаев: По игре не совсем корректно говорить о необходимости приобрести кого-тоГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче второго тура чемпионата России.Дмитрий Баринов: Победили за счет характера и желанияПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов – о победе над ЦСКА (3:1) в втором туре чемпионата России.Смолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛСмолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Семин впервые обыграл Гончаренко и другие интересные факты дербиСемин впервые обыграл Гончаренко и другие интересные факты дербиВ пятничном матче ЦСКА – «Локомотив» (1:3) многое было впервые.Александр Бубнов: Ари нарушил правила перед тем, как забить ЦСКАФутбольный эксперт Александр Бубнов после матча второго тура чемпионата России ЦСКА – «Локомотив» (1:3) сказал, что арбитр не должен был засчитывать гол Ари в ворота хозяев.«10 часов в очереди». «Зенит» очень сильно облажался с абонементами«10 часов в очереди». «Зенит» очень сильно облажался с абонементами«Советский спорт» – о неожиданной проблеме «Зенита» с сезонными абонементами.Евгений Ловчев: «Локомотив» «кипел» вместе с Семиным, ЦСКА выглядел вялымЕвгений Ловчев: «Локомотив» «кипел» вместе с Семиным, ЦСКА выглядел вялымОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев назвал составляющие победы «Локомотива» над ЦСКА.Гаджи Гаджиев: Мы уже второй раз проваливаем первые таймыГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против «Анжи» во втором туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.«Нельзя так в ноги прыгать». Что говорили Семин и Гончаренко«Нельзя так в ноги прыгать». Что говорили Семин и ГончаренкоГлавные тренеры «Локомотива» и ЦСКА Юрий Семин и Виктор Гончаренко подвели итоги дерби.Витиньо: В эпизоде со вторым голом защитник мог бы сыграть чуть жестчеВитиньо: В эпизоде со вторым голом защитник мог бы сыграть чуть жестчеНападающий ЦСКА Витиньо рассказал, что думает о поражении от «Локомотива».Витиньо: Думаю, что наша команда все равно очень сильна, в таком составе мы провели много игр в Лиге чемпионовНападающий ЦСКА Витиньо рассказал, что думает о поражении от «Локомотива», расистских кричалках фанатов в адрес Гилерме и о том, как забил единственный гол команды.«Локомотив»: У Ари повреждение боковой связки и мениска«Локомотив» сообщил о состоянии здоровья нападающего команды Ари. Напомним, что он получил травму в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА (3:1).Виктор Гончаренко: В защите ЦСКА было много авантюрных действийГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива».ЦСКА уступил «Локомотиву», «Анжи» обыграл «Амкар», Мората перешел в «Челси». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Юрий Семин: Ари? Он выбыл на долгий срокГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о победе над ЦСКА и о том, насколько серьезную травму получил нападающий Ари.Отомстили. Как Локомотив» расправился с ЦСКАОтомстили. Как Локомотив» расправился с ЦСКАВ московском дерби «Локомотив» победил ЦСКА.«Васин – паникер». Уткин и КО – о победе «Локомотива» над ЦСКА«Васин – паникер». Уткин и КО – о победе «Локомотива» над ЦСКА«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по матчу, который завершился со счетом 3:1.«Ахмат» сделал предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса» СалесаИнтерес к полузащитнику Матеусу Салесу, который принадлежит «Палмейрасу», проявляет «Ахмат». Об этом сообщает бразильское издание Terra.РФПЛ. 2-й тур. ЦСКА уступил «Локомотиву», «Анжи» выиграл у «Амкара» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и вышел в лидеры чемпионатаФутболисты ЦСКА на своем поле уступили «Локомотиву» в матче второго тура чемпионата России со счетом 1:3.
Футбол
Витиньо: Думаю, что наша команда все равно очень сильна, в таком составе мы провели много игр в Лиге чемпионов
Футбол
«Локомотив»: У Ари повреждение боковой связки и мениска
Футбол
Виктор Гончаренко: В защите ЦСКА было много авантюрных действий
Футбол
ЦСКА уступил «Локомотиву», «Анжи» обыграл «Амкар», Мората перешел в «Челси». Главные новости дня
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Маринато Гилерме
Маринато Гилермевсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости