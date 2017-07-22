Роман Бабаев: По игре не совсем корректно говорить о необходимости приобрести кого-то
Генеральный директор
ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче
второго тура чемпионата России.
– Не забили, пропустили. К сожалению, много было брака.
Реализация немного подвела, а в обороне допустили ряд ошибок. Определяющий,
переломный момент – второй гол. Так бывает. Делаем выводы, играем дальше. Вся
борьба впереди, – приводит слова Бабаева «Матч ТВ».
– ЦСКА впервые за пять
лет дома пропустил три мяча.
– Любая серия когда-то прерывается. Главное – сделать работу над ошибками и не опускать рук. Случается и такое.
– Дзагоев попросил
замену. Как его самочувствие?
– Нормально, просто спазм икроножной мышцы.
– Многие болельщики
ЦСКА после такого поражения опять заговорят о трансферах. Ждать ли
приобретений?
– По игре, по-моему, не совсем корректно говорить о необходимости приобрести кого-то в ту или иную линию. Были ошибки – и в обороне, и в атаке. Они и предопределили результат. Но ребята старались. Это поражение не означает, что ребята не способны добиваться результата.
Матч
Голы
Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов
Предупреждения:
Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция