Роман Бабаев: По игре не совсем корректно говорить о необходимости приобрести кого-то

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче второго тура чемпионата России.

– Не забили, пропустили. К сожалению, много было брака. Реализация немного подвела, а в обороне допустили ряд ошибок. Определяющий, переломный момент – второй гол. Так бывает. Делаем выводы, играем дальше. Вся борьба впереди, – приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

– ЦСКА впервые за пять лет дома пропустил три мяча.

– Любая серия когда-то прерывается. Главное – сделать работу над ошибками и не опускать рук. Случается и такое.

– Дзагоев попросил замену. Как его самочувствие?

– Нормально, просто спазм икроножной мышцы.

– Многие болельщики ЦСКА после такого поражения опять заговорят о трансферах. Ждать ли приобретений?

– По игре, по-моему, не совсем корректно говорить о необходимости приобрести кого-то в ту или иную линию. Были ошибки – и в обороне, и в атаке. Они и предопределили результат. Но ребята старались. Это поражение не означает, что ребята не способны добиваться результата.