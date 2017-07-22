Сестры Аверины завоевали два золота и два серебра в первый день Всемирных игр

Сестры Арина и Дина Аверины в первый день Всемирных игр, которые проходят в польской Вроцлаве, завоевали две золотых и две серебряных медали в соревнованиях по художественной гимнастике.

Арина первенствовала в упражнениях с обручем и мячом, набрав 17,800 и 18,800 балла соответственно, а Диана в этих же видах программы заняла вторые места с результатом 17, 750 и 18,350.

Напомним, Всемирные игры – международные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Всемирные игры-2017 стартовали 20 июля, а завершатся 30 июля.