Сестры Аверины завоевали два золота и два серебра в первый день Всемирных игр
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сестры Арина и Дина Аверины в первый день Всемирных игр,
которые проходят в польской Вроцлаве, завоевали две золотых и две серебряных
медали в соревнованиях по художественной гимнастике.
Арина первенствовала в упражнениях с обручем и мячом, набрав
17,800 и 18,800 балла соответственно, а Диана в этих же видах программы заняла
вторые места с результатом 17, 750 и 18,350.
Напомним, Всемирные игры – международные соревнования по
видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Всемирные игры-2017 стартовали 20 июля, а завершатся
30 июля.
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