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Сестры Аверины завоевали два золота и два серебра в первый день Всемирных игр

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сестры Арина и Дина Аверины в первый день Всемирных игр, которые проходят в польской Вроцлаве, завоевали две золотых и две серебряных медали в соревнованиях по художественной гимнастике.

Арина первенствовала в упражнениях с обручем и мячом, набрав 17,800 и 18,800 балла соответственно, а Диана в этих же видах программы заняла вторые места с результатом 17, 750 и 18,350.

Напомним, Всемирные игры – международные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Всемирные игры-2017 стартовали 20 июля, а завершатся 30 июля.

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