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Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, выиграв 14-й турнир кряду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на соревнованиях по прыжкам в высоту, которые проходили в рамках этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Мария преодолела планку на высоте 2 метра, второй стала украинка Юлия Левченко, прыгнувшая на 1,97 метра. Замкнула тройку лидеров американка Вашти Каннингем, повторившая результат Левченко, потратив большее количество попыток.

Победа в Монако стала для Ласицкене 14-й кряду. Ранее она первенствовала на этапах в американском Юджине, Риме, Стокгольме, Лозанне и Лондоне, на турнирах в польском Ополе и итальянской Падуе, на этапах Мирового вызова в финском Тампере и голландском Хенгело, на Мемориале Евстратова и Мемориалах Знаменских, а также на Кубке России в Ерино.

Напомним, Ласицкене выступает под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

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