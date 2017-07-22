Immortals пробилась в полуфинал PGL Major Kraków 2017
Бразильская команда Immortals вышла в полуфинал турнира PGL Major Kraków 2017.
В четвертьфинале бразильцы обыграли BIG со счетом 2:1 (17:19 Cobblestone, 16:7 Inferno, 16:14 Train). В полуфинале Immortals сыграет с победителем пары North - Virtus.pro.
BIG заняла 5-8 место и заработал 35 000 долларов.
Плей-офф PGL Major Kraków 2017 проходит с 21 по 23 июля в Кракове на TAURON Arena. Призовой фонд чемпионата составляет 1 миллион долларов.
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