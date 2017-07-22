Защитник «Атлетико» Манкильо продолжит карьеру в «Ньюкасле»

Крайний защитник мадридского «Атлетико» Хавьер Манкильо перешел в «Ньюкасл», сообщает официальный сайт «сорок».

23-летний испанец подписал соглашение с вернувшейся командой в АПЛ, рассчитанное на три года. Сумма сделки не сообщается, но по информации авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, испанский клуб выручил на этой продаже порядка пяти миллионов евро.

Ранее Манкильо на правах аренды уже выступал в Англии, защищал цвета «Ливерпуля» в 2014-м году и «Сандерленда» в сезоне-2016/17.

В минувшем сезоне Хавьер в составе «черных котов» принял участие в 22 матчах, забил один мяч и заработал две желтые карточки.

Смолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛ