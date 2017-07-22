Джин Хаас: Грожан и Магнуссен остаются в «Хаасе» на следующий сезон

Владелец гоночной команды «Хаас» Джин Хаас объявил, что гонщики Ромен Грожан и Кевин Магнуссен продолжат выступать в команде в следующем сезоне.

«Наш состав пилотов не изменится в следующем году. Учитывая преемственность в других аспектах, это должно позволить нашей команде выступать лучше.

Кевин, как и Ромен, умеет набирать очки, и это было ключевым фактором, когда мы его пригласили. Сейчас у нас 29 очков, примерно столько же, сколько и год назад, но тогда до конца сезона нам больше не удалось финишировать в первой десятке», - приводит слова Хааса Autosport.com.ru.