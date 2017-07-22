Джин Хаас: Грожан и Магнуссен остаются в «Хаасе» на следующий сезон
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Владелец гоночной команды «Хаас» Джин Хаас объявил, что
гонщики Ромен Грожан и Кевин Магнуссен продолжат выступать в команде в
следующем сезоне.
«Наш состав пилотов не изменится в следующем году. Учитывая
преемственность в других аспектах, это должно позволить нашей команде выступать
лучше.
Кевин, как и Ромен, умеет набирать очки, и это было ключевым
фактором, когда мы его пригласили. Сейчас у нас 29 очков, примерно столько же,
сколько и год назад, но тогда до конца сезона нам больше не удалось
финишировать в первой десятке», - приводит слова Хааса Autosport.com.ru.
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