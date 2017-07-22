«Спортинг» заплатил 9,6 млн евро за игрока «Расинга»
Источник: ФК «Спортинг»Комментарии
Полузащитник аргентинского «Расинга» Маркос Акунья перешел в
«Спортинг», сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.
25-летний аргентинец подписал контракт со «львами»,
рассчитанный на четыре года. Сумма сделки составила 9,6 миллиона евро.
Сообщается, что в контракте игрока прописана сумма отступных
в размере 60 миллионов евро.
Напомним, в минувшем сезоне Акунья принял участие в 20 матчах аргентинского клуба, забил семь мячей, отдал восемь результативных передач и заработал 3 желтые карточки.
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