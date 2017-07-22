Михаил Лысов: Впервые вышел в старте против такого соперника
Полузащитник «Локомотива» Михаил
Лысов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в матче второго тура
чемпионата России.
– Поздравляем с дебютом в стартовом составе. Мог представить, что
выйдешь в основе против ЦСКА?
– До сих пор не могу в это поверить! Очень благодарен, что мне дали шанс. Впервые вышел в старте против такого соперника. Нервничал.
– Ты играл против одного из лучших защитников чемпионата - Марио Фернандеса.
– Против него очень сложно. В начале игры ребята по команде подбодрили. Тогда волнение ушло, и я втянулся в игру. Мы верили в победу, бились друг за друга и сделали все, что просил тренер. На поле была одна команда.
Матч
Голы
Фарфан 23 (0:1). Витиньо 42 (1:1). Ари 66 (1:2). Тарасов 74 (1:3).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Миланов, 81), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Березуцкий А., Дзагоев (Оланаре, 68), Головин, Натхо (Чалов, 53), Вернблум, Витиньо
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов, Фарфан, Тарасов, Фернандеш, Денисов И., Ари (Миранчук А., 86), Лысов
Предупреждения:
Головин, 83 - Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 58; Денисов И., 86
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция