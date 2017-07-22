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Абрамович одобрил переход Матича в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  The TelegraphКомментарии

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович одобрил переход полузащитника Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

По информации издания, «Юнайтед» заплатит за 28-летнего игрока 50 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что на переходе Матича в стан «Красных дьяволов» настаивает лично Жозе Моуринью.

Напомним, Матич в составе лондонского клуба в минувшем сезоне принял участие в 40 матчах, забил 2 мяча, отдал 9 результативных передач и заработал 5 желтых карточек.

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