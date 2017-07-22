Абрамович одобрил переход Матича в «Манчестер Юнайтед»
Источник: The TelegraphКомментарии
Владелец лондонского «Челси» Роман
Абрамович одобрил переход полузащитника Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед», сообщает
The Telegraph.
По информации издания, «Юнайтед»
заплатит за 28-летнего игрока 50 миллионов фунтов стерлингов.
Сообщается, что на переходе Матича
в стан «Красных дьяволов» настаивает лично Жозе Моуринью.
Напомним, Матич в составе лондонского клуба в минувшем сезоне принял участие в 40 матчах, забил 2 мяча, отдал 9 результативных передач и заработал 5 желтых карточек.
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