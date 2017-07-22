Стеклов перешел из «Арсенала» в «Енисей»
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
Опорный полузащитник тульского «Арсенала» Вадим Стеклов стал
игроком «Енисея», сообщает официальный сайт красноярской команды.
Условия соглашения с 32-летним футболистом, как и детали сделки не разглашаются.
Полузащитник тульского "Арсенала" Вадим Стеклов стал игроком "Енисея". pic.twitter.com/bGzhPdME1w— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 20 июля 2017 г.
Стеклов - воспитанник московской футбольной школы. Дважды
выходил в РФПЛ - со столичным «Торпедо» и «Арсеналом».
В минувшем сезоне в составе тульского клуба принял участие в 20 матчах, отдал 1 результативную передачу и заработал три желтых карточки.
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