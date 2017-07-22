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Ветераны «Крыльев» открыли выставку к ЧМ-2018 в Самаре

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии
Ветераны «Крыльев» открыли выставку к ЧМ-2018 в Самаре
Фото: ФК «Крылья Советов»

В Самаре состоялось торжественной открытие выставки, организованной в рамках популяризации чемпионата мира по футболу 2018 года.

На выставке показана история Самарского края, представлена информация о подготовке города-организатора к чемпионату мира, а также о наследии, которое останется после этого значимого события: современные гостиницы, масштабные спортивные объекты, удобные транспортные развязки и многое другое.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заслуженные ветераны «Крыльев Советов» - Валерьян Панфилов, Вячеслав Попов, Геннадий Платонов, Виктор Гаус, Антон Бобер и Зураб Циклаури.

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