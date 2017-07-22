Ветераны «Крыльев» открыли выставку к ЧМ-2018 в Самаре
Источник: ФК «Крылья Советов»Комментарии
Фото: ФК «Крылья Советов»
В Самаре состоялось торжественной открытие выставки,
организованной в рамках популяризации чемпионата мира по футболу 2018 года.
На выставке показана история Самарского края, представлена
информация о подготовке города-организатора к чемпионату мира, а также о
наследии, которое останется после этого значимого события: современные
гостиницы, масштабные спортивные объекты, удобные транспортные развязки и
многое другое.
В торжественной церемонии открытия приняли участие
заслуженные ветераны «Крыльев Советов» - Валерьян Панфилов, Вячеслав
Попов, Геннадий Платонов, Виктор Гаус, Антон Бобер и Зураб Циклаури.
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