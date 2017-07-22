«Кельн» заплатил 7 млн евро за 20-летнего игрока хихонского «Спортинга»
Источник: ФК «Кельн»Комментарии
Фото: ФК «Кельн»
Защитник хихонского «Спортинга» Хорхе Мере перешел в «Кельн»,
сообщает официальный сайт немецкого клуба.
20-летний испанец подписал контракт с красно-белыми,
рассчитанный до лета 2022 года. Сумма сделки не разглашается, но по данным авторитетного
немецкого издания transfermarkt.de, испанский клуб выручил на продаже игрока не
менее 7 миллионов евро.
Хорхе является воспитанником испанского «Спортинга», в минувшем сезоне принял участие в 32 матчах, в которых заработал 7 желтых и 1 красную карточку.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически