«Зенит» – «Рубин». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура чемпионата России по футболу
петербургский «Зенит» сыграет с казанским «Рубином».
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
В первом туре РФПЛ питерцы на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» (2:0), а казанцы дома уступили «Краснодару» (1:2).
Напомним, в последний раз эти команды встречались в апреле текущего года, в рамках 21-го тура премьер-лиги сезона-2016/17, тогда встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0.
Матч
Место и дата
22 июля 17:30, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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