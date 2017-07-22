«Краснодар» – «Тосно». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура чемпионата России по футболу «Краснодар»
сыграет с командой «Тосно».
Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 17:30 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
В первом туре РФПЛ «быки» на выезде обыграли «Рубин» (2:1),
а подопечные Дмитрия Парфенова дома уступили «Уфе» (0:1).
Напомним, в последний раз эти команды встречались в рамках четвертьфинала Кубка России в 2014 году, тогда встреча завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:0.
Матч
Место и дата
22 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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