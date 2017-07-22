Швед продлил контракт с «Химками» до 2020 года

Защитник «Химок» Алексей Швед подписал новый контракт с подмосковной командой, сообщает официальный сайт клуба.

Швед перешел в «Химки» в июле 2015 года. За два сезона Алексей провел 104 матча, его средние показатели – 19.3 очка, 3.2 подбора, 4.7 передачи и 1.2 перехвата.

⚡️Самый яркий российский игрок остается в России! Алексей Швед продолжит выступать за @Khimkibasket. Новый контракт заключен до 2020 года! pic.twitter.com/w229t1nxXR — BC Khimki (@Khimkibasket) 21 июля 2017 г.

В составе «Химок» 28-летний баскетболист стал самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ и Кубка Европы, а также вошел в первую символическую пятерку обоих турниров в 2017 году.

Швед был признан лучшим российским игроком Единой Лиги ВТБ по итогам сезона 2015/2016, а также признавался самым ценным игроком Лиги ВТБ в ноябре 2016 года и феврале 2017 года и получил аналогичную награду в четвертом туре Кубка Европы и по итогам вторых матчей 1/4 финала турнира.