ФНЛ. 3-й тур. «Сибирь» примет «Енисей», Тюмень – «Зенит-2» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей третьего тура первенства Футбольной национальной лиги.
ФНЛ
3-й тур
Матч
Место и дата
22 июля 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 июля 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 июля 14:00, Геолог, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 июля 15:00, Труд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 июля 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 июля 16:00, Урожай, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 июля 16:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 июля 17:00, Газовик, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 июля 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 июля 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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