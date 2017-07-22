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ФНЛ. 3-й тур. «Сибирь» примет «Енисей», Тюмень – «Зенит-2» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей третьего тура первенства Футбольной национальной лиги.

ФНЛ
3-й тур

Матч

Динамо СПб - Факел

Место и дата

22 июля 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Сибирь - Енисей

Место и дата

22 июля 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Тюмень - Зенит-2

Место и дата

22 июля 14:00, Геолог, Онлайн-трансляция

Матч

Томь - Олимпиец

Место и дата

22 июля 15:00, Труд, Онлайн-трансляция

Матч

Химки - Луч-Энергия

Место и дата

22 июля 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция

Матч

Шинник - Ротор-Волгоград

Место и дата

22 июля 16:00, Урожай, Онлайн-трансляция

Матч

Тамбов - Спартак-2

Место и дата

22 июля 16:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Оренбург - Балтика

Место и дата

22 июля 17:00, Газовик, Онлайн-трансляция

Матч

Крылья Советов - Авангард

Место и дата

22 июля 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

Волгарь - Кубань

Место и дата

22 июля 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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