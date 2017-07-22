Тошич подпишет контракт с «Галатасараем»

Турецкий «Галатасарай» достиг устной договоренности о подписании контракта с бывшим игроком московского ЦСКА Зораном Тошичем, сообщает Fanatik.

По информации издания, 30-летний игрок подпишет контракт по системе «2+1» с зарплатой около 2 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что хавбек продолжит карьеру в России, подписав контракт с тульским «Арсеналом».

Напомним, Зоран покинул ЦСКА этим летом, став свободным агентом. В минувшем сезоне в составе армейцев он принял участие в 29 играх, забил 1 мяч, отдал 5 результативных передач и заработал 5 желтых карточек.

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