Тошич подпишет контракт с «Галатасараем»
Источник: FanatikКомментарии
Турецкий «Галатасарай» достиг устной договоренности о
подписании контракта с бывшим игроком московского ЦСКА Зораном Тошичем,
сообщает Fanatik.
По информации издания, 30-летний игрок подпишет контракт по
системе «2+1» с зарплатой около 2 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что хавбек продолжит карьеру в России,
подписав контракт с тульским «Арсеналом».
Напомним, Зоран покинул ЦСКА этим летом, став свободным агентом. В минувшем сезоне в составе армейцев он принял участие в 29 играх, забил 1 мяч, отдал 5 результативных передач и заработал 5 желтых карточек.
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