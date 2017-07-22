Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Бавария- : -Милан
Футбол  Краснодар- : -Тосно
Футбол  Зенит- : -Рубин
Водное поло  Голландия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Локо» обыграл ЦСКА, «Халл» Слуцкого купил игрока «Ливерпуля» и новый контракт Шведа. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

В матче второго тура чемпионата России «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу.

Форвард железнодорожников Ари получил повреждение боковой связки и мениска и выбыл на неопределенный срок.

В параллельной игре «Анжи» с минимальным счетом переиграл «Амкар». 

Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина) победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, выиграв 14-й турнир к ряду.

Сестры Арина и Дина Аверины в первый день Всемирных игр завоевали две золотых и две серебряных медали в соревнованиях по художественной гимнастике.

Защитник «Химок» Алексей Швед подписал новый контракт с командой, рассчитанный до 2020 года.

«Ахмат» сделал предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса» Матеуса Салеса.

Игрок тульского «Арсенала» Вадим Стеклов стал игроком «Енисея».

«Халл Сити» Леонида Слуцкого объявил о переходе защитника «Ливерпуля» Кевина Стюарта. 

Защитник мадридского «Атлетико» Хавьер Манкильо перебрался в Англию, где будет защищать цвета «Ньюкасла».

Бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич получил выгодное предложение из Турции. 

Андрей Рублев обыграл итальянца Фабио Фоньини в рамках четвертьфинала турнира в Умаге. 

Трагедия в «Спартаке» и новый трансфер «Зенита».

«Нельзя так в ноги прыгать». Что говорили Семин и Гончаренко

Манчини спрячут под крышу? Превью матча «Зенит» – «Рубин»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Трагедия в «Спартаке» и новый трансфер «Зенита» (видео)Трагедия в «Спартаке» и новый трансфер «Зенита» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.ФНЛ. 3-й тур. «Сибирь» примет «Енисей», Тюмень – «Зенит-2» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей третьего тура первенства Футбольной национальной лиги.Швед продлил контракт с «Химками» до 2020 годаЗащитник «Химок» Алексей Швед подписал новый контракт с подмосковной командой, сообщает официальный сайт клуба.РФПЛ. 2-й тур. «Зенит» примет «Рубин», «Краснодар» – «Тосно» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».«Краснодар» – «Тосно». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В матче второго тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с командой «Тосно».«Зенит» – «Рубин». Начало текстовой трансляции в 17:30 (мск)В матче второго тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» сыграет с казанским «Рубином».Михаил Лысов: Впервые вышел в старте против такого соперникаПолузащитник «Локомотива» Михаил Лысов поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в матче второго тура чемпионата России.Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, выиграв 14-й турнир крядуРоссийская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу на соревнованиях по прыжкам в высоту, которые проходили в рамках этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако.Роман Бабаев: По игре не совсем корректно говорить о необходимости приобрести кого-тоГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче второго тура чемпионата России.Маринато Гилерме: Ребята сыграли, как Палыч попросилГолкипер «Локмотива» Маринато Гилерме поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в матче второго тура чемпионата России.Дмитрий Баринов: Победили за счет характера и желанияПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов – о победе над ЦСКА (3:1) в втором туре чемпионата России.Смолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛСмолов уедет в Испанию? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Семин впервые обыграл Гончаренко и другие интересные факты дербиСемин впервые обыграл Гончаренко и другие интересные факты дербиВ пятничном матче ЦСКА – «Локомотив» (1:3) многое было впервые.Александр Бубнов: Ари нарушил правила перед тем, как забить ЦСКАФутбольный эксперт Александр Бубнов после матча второго тура чемпионата России ЦСКА – «Локомотив» (1:3) сказал, что арбитр не должен был засчитывать гол Ари в ворота хозяев.«10 часов в очереди». «Зенит» очень сильно облажался с абонементами«10 часов в очереди». «Зенит» очень сильно облажался с абонементами«Советский спорт» – о неожиданной проблеме «Зенита» с сезонными абонементами.Евгений Ловчев: «Локомотив» «кипел» вместе с Семиным, ЦСКА выглядел вялымЕвгений Ловчев: «Локомотив» «кипел» вместе с Семиным, ЦСКА выглядел вялымОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев назвал составляющие победы «Локомотива» над ЦСКА.Гаджи Гаджиев: Мы уже второй раз проваливаем первые таймыГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями после матча против «Анжи» во втором туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.«Нельзя так в ноги прыгать». Что говорили Семин и Гончаренко«Нельзя так в ноги прыгать». Что говорили Семин и ГончаренкоГлавные тренеры «Локомотива» и ЦСКА Юрий Семин и Виктор Гончаренко подвели итоги дерби.Витиньо: В эпизоде со вторым голом защитник мог бы сыграть чуть жестчеВитиньо: В эпизоде со вторым голом защитник мог бы сыграть чуть жестчеНападающий ЦСКА Витиньо рассказал, что думает о поражении от «Локомотива».Витиньо: Думаю, что наша команда все равно очень сильна, в таком составе мы провели много игр в Лиге чемпионовНападающий ЦСКА Витиньо рассказал, что думает о поражении от «Локомотива», расистских кричалках фанатов в адрес Гилерме и о том, как забил единственный гол команды.
Футбол
Защитник «Атлетико» Манкильо продолжит карьеру в «Ньюкасле»
Легкая атлетика
Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, выиграв 14-й турнир кряду
Художественная гимнастика
Сестры Аверины завоевали два золота и два серебра в первый день Всемирных игр
Футбол
Роман Бабаев: По игре не совсем корректно говорить о необходимости приобрести кого-то
все новости
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Химки
Химкикалендарьстатистика
Мария Ласицкене
Мария Ласицкеневсе новости
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Алексей Швед
Алексей Шведвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости