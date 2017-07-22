«Локо» обыграл ЦСКА, «Халл» Слуцкого купил игрока «Ливерпуля» и новый контракт Шведа. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.
В матче второго тура чемпионата России «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу.
Форвард железнодорожников Ари получил повреждение боковой связки и мениска и выбыл на неопределенный срок.
В параллельной игре «Анжи» с минимальным счетом переиграл «Амкар».
Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина) победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, выиграв 14-й турнир к ряду.
Сестры Арина и Дина Аверины в первый день Всемирных игр завоевали две золотых и две серебряных медали в соревнованиях по художественной гимнастике.
Защитник «Химок» Алексей Швед подписал новый контракт с командой, рассчитанный до 2020 года.
«Ахмат» сделал предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса» Матеуса Салеса.
Игрок тульского «Арсенала» Вадим Стеклов стал игроком «Енисея».
«Халл Сити» Леонида Слуцкого объявил о переходе защитника «Ливерпуля» Кевина Стюарта.
Защитник мадридского «Атлетико» Хавьер Манкильо перебрался в Англию, где будет защищать цвета «Ньюкасла».
Бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич получил выгодное предложение из Турции.
Андрей Рублев обыграл итальянца Фабио Фоньини в рамках четвертьфинала турнира в Умаге.
Трагедия в «Спартаке» и новый трансфер «Зенита».
«Нельзя так в ноги прыгать». Что говорили Семин и Гончаренко