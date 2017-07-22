«Локо» обыграл ЦСКА, «Халл» Слуцкого купил игрока «Ливерпуля» и новый контракт Шведа. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.

В матче второго тура чемпионата России «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу.

Форвард железнодорожников Ари получил повреждение боковой связки и мениска и выбыл на неопределенный срок.

В параллельной игре «Анжи» с минимальным счетом переиграл «Амкар».

Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина) победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, выиграв 14-й турнир к ряду.

Сестры Арина и Дина Аверины в первый день Всемирных игр завоевали две золотых и две серебряных медали в соревнованиях по художественной гимнастике.

Защитник «Химок» Алексей Швед подписал новый контракт с командой, рассчитанный до 2020 года.

«Ахмат» сделал предложение по трансферу полузащитника «Палмейраса» Матеуса Салеса.

Игрок тульского «Арсенала» Вадим Стеклов стал игроком «Енисея».

«Халл Сити» Леонида Слуцкого объявил о переходе защитника «Ливерпуля» Кевина Стюарта.

Защитник мадридского «Атлетико» Хавьер Манкильо перебрался в Англию, где будет защищать цвета «Ньюкасла».

Бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич получил выгодное предложение из Турции.

Андрей Рублев обыграл итальянца Фабио Фоньини в рамках четвертьфинала турнира в Умаге.

Трагедия в «Спартаке» и новый трансфер «Зенита».

«Нельзя так в ноги прыгать». Что говорили Семин и Гончаренко

Манчини спрячут под крышу? Превью матча «Зенит» – «Рубин»