Опубликован официальный постер боя Мейвезер - Макгрегор

Американский телеканал Showtime Showtime представил официальный постер предстоящего боя с участием экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и бойца UFC Конора Макгрегора.

Here is the OFFICIAL @FloydMayweather vs. @TheNotoriousMMA 8/26 fight poster.



1 WEEK: ALL ACCESS: #MayweatherMcGregor premieres 10p ET/PT. pic.twitter.com/njgCJJnomF