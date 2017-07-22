Андреа Маццон: Предел для Клименко - только он сам

Главный тренер «Автодора» Андреа Маццон выразил мнение, что центровой Артем Клименко сможет добиться больших успехов.

«Предел для Клименко – только он сам. Артем обладает большим потенциалом. На данном этапе своей карьеры и в данном возрасте он оказался в идеальное время в идеальном месте. Он хочет прогрессировать, что я понял с нашего первого же с ним разговора. Когда ты вырастаешь, вместе с тем растет и твоя ответственность.

Сейчас Клименко необходимо заматереть и понять, что ошибки – часть игры. Ему не следует винить себя, если только он не будет играть мягко. Но я уверен, что с ним этого не случится», — приводит слова Маццона официальный сайт «Автодора».