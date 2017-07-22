Себастьян Хольмен: «Спартак» - лучший клуб России, однако «Динамо» тоже сильная команда
Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен прокомментировал ничью в первом туре РФПЛ с московским «Спартаком».
«Нам удалось забить два гола после перерыва, сделав таким образом «камбэк» и заработав важное очко. Действительно, эта ничья ощущается почти как победа. Мы, безусловно, счастливы, что нам удалось перевернуть ход встречи. «Динамо» противостоял принципиальный, сложный соперник, и в таких условиях мы можем быть довольны результатом.
«Спартак» всегда был одной из лучших команд России, а на сегодняшний день — лучшая. Однако я считаю, что «Динамо» также очень сильный клуб. Думаю, мы показали это тем, что можем соревноваться с чемпионом России.
Ощутил ли в матче со «Спартаком» разницу между ФНЛ и РФПЛ? Конечно, уровень Премьер-Лиги гораздо выше. Я с уважением отношусь к командам, с которыми играл в прошлом сезоне в ФНЛ. Они бились на поле и выкладывались по полной, но все-таки более высокий уровень у команд из РФПЛ. Они гораздо быстрее, и в игре с ними постоянно нужно быть собранным. В этом и заключается главное различие этих лиг», — цитируют Хольмена «Известия».
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция