Себастьян Хольмен: «Спартак» - лучший клуб России, однако «Динамо» тоже сильная команда

Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен прокомментировал ничью в первом туре РФПЛ с московским «Спартаком».

«Нам удалось забить два гола после перерыва, сделав таким образом «камбэк» и заработав важное очко. Действительно, эта ничья ощущается почти как победа. Мы, безусловно, счастливы, что нам удалось перевернуть ход встречи. «Динамо» противостоял принципиальный, сложный соперник, и в таких условиях мы можем быть довольны результатом.

«Спартак» всегда был одной из лучших команд России, а на сегодняшний день — лучшая. Однако я считаю, что «Динамо» также очень сильный клуб. Думаю, мы показали это тем, что можем соревноваться с чемпионом России.

Ощутил ли в матче со «Спартаком» разницу между ФНЛ и РФПЛ? Конечно, уровень Премьер-Лиги гораздо выше. Я с уважением отношусь к командам, с которыми играл в прошлом сезоне в ФНЛ. Они бились на поле и выкладывались по полной, но все-таки более высокий уровень у команд из РФПЛ. Они гораздо быстрее, и в игре с ними постоянно нужно быть собранным. В этом и заключается главное различие этих лиг», — цитируют Хольмена «Известия».