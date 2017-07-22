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Себастьян Хольмен: «Спартак» - лучший клуб России, однако «Динамо» тоже сильная команда

Источник:  «Известия»Комментарии

Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен  прокомментировал ничью в первом туре РФПЛ с московским «Спартаком».

«Нам удалось забить два гола после перерыва, сделав таким образом «камбэк» и заработав важное очко. Действительно, эта ничья ощущается почти как победа. Мы, безусловно, счастливы, что нам удалось перевернуть ход встречи. «Динамо» противостоял принципиальный, сложный соперник, и в таких условиях мы можем быть довольны результатом.

«Спартак» всегда был одной из лучших команд России, а на сегодняшний день — лучшая. Однако я считаю, что «Динамо» также очень сильный клуб. Думаю, мы показали это тем, что можем соревноваться с чемпионом России.

Ощутил ли в матче со «Спартаком» разницу между ФНЛ и РФПЛ? Конечно, уровень Премьер-Лиги гораздо выше. Я с уважением отношусь к командам, с которыми играл в прошлом сезоне в ФНЛ. Они бились на поле и выкладывались по полной, но все-таки более высокий уровень у команд из РФПЛ. Они гораздо быстрее, и в игре с ними постоянно нужно быть собранным. В этом и заключается главное различие этих лиг», — цитируют Хольмена «Известия».

Матч

Динамо - Спартак - 2:2 (0:2)

Голы

Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)

Предупреждения:

Бечирай, 41 - Попов, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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