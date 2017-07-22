Дарья Макаренко: Со Швецией допустили слишком много глупых ошибок
Защитник женской сборной России Дарья Макаренко прокомментировала поражение от сборной Швеции во втором туре группового этапа чемпионата Европы.
«Разочарованы. Устали. Плохо, что пропустили два неигровых мяча, очень обидно. Глупые такие ошибки. Жалко, что так вышло. Не можем завершить, забить гол. Может, если бы забили, игра по-другому сложилась бы, воспряли бы духом и пошли дальше атаковать. Но все молодцы, все бились», — приводит слова Макаренко официальный сайт УЕФА.
Отметим, 25 июля россиянки проведут заключительный матч в квартете против команды Германии.
Матч
Голы
Шелин 22 (1:0). Блакстениус 51 (2:0).
Состав
Швеция: Линдал, Самуэльссон, Сембрандт, Фишер, Эрикссон, Дальквист (Фолькессон, 63), Аслани, Зегер, Шелин, Блакстениус (Хаммарлунд, 73), Схоуг (Рольфё, 46)
Россия: Щербак, Кожникова, Макаренко, Морозова Е., Зиястинова, Чоловяга, Черномырдина (Федорова, 66), Смирнова, Солодкая, Данилова (Карпова, 73), Сочнева (Кисконен, 81)
Предупреждения:
Эрикссон, 17 - Сочнева, 21; Морозова Е., 55
Судья:
Стефани Фраппарт (Франция)
Место и дата
21 июля 19:00, , Онлайн-трансляция